なぜ毎日眠るのだろうか〈1日8時間眠るとすると、人生の3分の1ほどを眠って過ごしていることになる。人生が90年だとすると、約30年を眠って過ごしているのだ。はたして、そこまでたくさん眠る必要があるだろうか。〉（『睡眠の起源』より）私たちはなぜ眠り、起きるのか？長い間、生物は「脳を休めるために眠る」と考えられてきたが、本当なのだろうか。睡眠は「脳を休めるため」ではなかった？生物の“ほんとうの姿”は眠って