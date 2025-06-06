私たちはなぜ眠り、起きるのか？睡眠は「脳を休めるため」ではなかった？生物の“ほんとうの姿”は眠っている姿？いま、気鋭の研究者が睡眠と意識の謎に迫った新書『睡眠の起源』が、発売即４刷と話題だ。「こんなにもみずみずしい理系研究者のエッセイを、久しぶりに読んだ。素晴らしい名著」（文芸評論家・三宅香帆氏）、「きわめて素晴らしかった。嫉妬するレベルの才能」（臨床心理士・東畑開人氏）といった書評・感想が寄せら