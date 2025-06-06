「物語」が過剰に要求される現代社会――。清涼飲料⽔の広告の少⼥はいつもドラマティックな青春を謳歌しているし、Instagramの投稿は「統一感」がなければ「いいね」がもらえない。「推し」はファンの期待した筋書きどおりに振る舞うし、⾯接の自己PRでは⾃分の⼈⽣の挫折や苦しかった経験を「美談」として語らねばならない。「私は端的にこう思う。何かがおかしい、と。」――序章「人生