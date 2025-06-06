この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはサビ猫三姉妹(@matsugorookoku)さんが投稿したある写真。ペットのお世話は、ご飯をあげたり散歩をしたりするだけではありません。爪切りやシャンプーなど、清潔を保つケアもとても大切ですよね。でも、爪切りが苦手な猫ちゃんは意外と多く、なかなか大人しくさせてくれず苦労する飼い主さんも少なくないのではないでしょうか。写真には、最初はおとな