この記事では、X(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回紹介するのは、ぴよりん🐥ｵﾌﾞｼﾞｮｲﾄｲ(＠harepiyopiyo)さんが投稿した写真です。ペットを飼っている人は、一緒にアウトドアを楽しむこともありますよね。ぴよりん🐥ｵﾌﾞｼﾞｮｲﾄｲさんも庭でのバーベキューに愛犬を連れ出したところ、人間のようにくつろいでいたそう。リラックスして座る姿に癒されること間違いなしです。 アウトドアチェアに