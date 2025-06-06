あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座運勢を見る★第1位……双子座今日は、もともとの会話上手な魅力に、いっそう磨きがかかる日。どんなタイプの異性と話していても、相手が嬉しくなるような会話ができます。特に出会いを求めているのなら、どんな場所でも自信を持って出かけて。恋人との会話は、理解を示す言葉が幸運のカギ。★第2