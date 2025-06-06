京都のしきたりを知らない主人公・まどか（深川麻衣）が、次々と厳しい洗礼を受ける（© 2025「ぶぶ漬けどうどす」製作委員会）【写真】京都で「イケズ」をされた東京女子京都で「ぶぶ漬け（お茶漬け）」を勧められたら、もう帰ってという意味だという都市伝説がある。「ぶぶ漬けどうどす？」と言われたら、ゲームオーバーと思っていい。「ぶぶ漬け」はあくまで都市伝説だが、角が立たないように遠回しにコミュニケーションす