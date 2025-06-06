李在明（イ・ジェミョン）氏が当選した韓国の第21代大統領選挙では、3年前の第20代大統領選挙と比較して「選挙犯罪者」が1000人以上増加したことがわかった。【解説】“死の淵”から権力の頂点へ 新大統領・李在明は何者か特に、前回と比べて選挙暴力のケースが2倍以上も増えている。これは保守・進歩両陣営間の対立が深刻化しているという今の韓国社会の現実が如実に反映されたものだという分析が出ている。警察庁が6月5日に発表