5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比108ドル00セント安の4万2319ドル74セントで取引を終えた。アメリカの経済指標を受け、雇用情勢の悪化を警戒した売り注文が優勢だった。6日に、5月の雇用統計が発表されるため、内容を見極めたいとする様子見ムードもあった。一転、ダウ平均はプラス圏に浮上する場面もあった。トランプ大統領が中国の習近平国家主席と電話会談し、米中の貿易摩擦が緩和に向かうとの