【エルサレム共同】イスラエル軍は5日、レバノンの首都ベイルート南部を空爆したと発表した。親イラン民兵組織ヒズボラの拠点を狙ったとしている。米メディアによると、ベイルート周辺への空爆は4月下旬以来で、約1カ月ぶり。