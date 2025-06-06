オンライン通販で約50ドル(約7200円)で購入した20TBのポータブルHDDが、重りと基板がついただけのプラスチックの箱だったという事態が発生しました。偽のポータブルHDDをつかまされた人物は、返金を要求したものの拒否されています。Shopper denied $51 refund for 20TB HDD that’s mostly a weighted plastic box - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2025/06/man-buys-20tb-portable-hdd-for-51-son-breaks-the-news