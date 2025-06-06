¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¤¬¡¢5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥«¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤°¦¼Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Î¤«¤ï¤¤¤¤°¦¼Ö¡Ê¤Û¤«6Ëç¡Ë2015Ç¯¤Ë·§ËÜ¤Ø°Ü½»¤·¤¿¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°¦¼Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿¶á±Æ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï·Ú¥È¥é¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼Ö¤ÏºòÇ¯¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæ¤â³°¤â²ÏÆâ¤Î¤ß¤«¤ó¿§¤Ë