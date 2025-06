韓国のモデルであり俳優のハン・ソヒが7月20日、東京・Zepp DiverCityにて<2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TOKYO]>を開催する。同公演の詳細が発表となった。 ファンミーティングワールドツアーは7月12日のバンコク公演を皮切りに、アジア及びヨーロッパ全域を経て、10月26日のソウル公演でファイナルを迎える。日本公演は前述の通り、7月20日にZepp DiverCityにて1日2回公演で実施される予