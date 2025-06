サバシスターが6月3日に川崎クラブチッタで<My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour>のファイナル公演を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真(21枚) 4月に3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』をリリースし、同作を引っ提げて全国9都市のライブハウスを巡る本ツアーを実施。全公演ゲストを迎えた2マンで行われた本ツアー。ファイナルとなる公演はパンクスの「聖地」としても名高い”川崎クラ