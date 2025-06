宇多田ヒカルが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」パフォーマンス時の「First Love」音源を「First Love - From THE FIRST TAKE」として6月9日にリリースする。 5月に「THE FIRST TAKE」へ出演し、「Mine or Yours」と「First Love」の2曲をパフォーマンスした宇多田ヒカル。公開中の「First Love」パフォーマンス映像は現在までに800万再生を突破し、公開直後にはYouTubeの急上昇ランク1位を獲得した。 また、音源「First Lov