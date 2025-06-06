江戸時代の名横綱雲龍久吉（1822〜90）を顕彰し、相撲の魅力を知ってもらおうと、雲龍の出身地の福岡県柳川市大和町にある「雲龍の郷」で8日、柳川相撲フェス（運営委員会主催）が初開催される。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（柳川市出身）や弟子の序二段誠雄（同）たちが、子どもに相撲の基本を教える出張相撲教室やちゃんこの振る舞いがある。入場無料。フェスは、横綱土俵入りの「雲竜型」を考案した雲龍の生誕200年と市の合併