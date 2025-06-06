½÷Í¥¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢¿¼¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë¡Ýµ³»ÎÊª¸ì¡ÝARENA LIVE¡×¤Î²ñ¸«¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¥Æ¥¤¥ë¤¬¤Þ¤¿Æ°¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢°æ¾åË§Íº¤é¤È¶¦±é¤¹¤ëÆ±ºî¤Ç¡¢Ï´ÈÖ¤ÎÌ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¦7Ç¯¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª