パートナー関係の基本は、お互いをサポートし、深い理解に基づいて支え合うことです。今回は、パートナーからの過度な要求に直面した場合どう対応すべきかに焦点を当てたいと思います。【リアルな家計計画の提示】生活費を制限しようとしてくるパートナーには、現実的な家計計画を提案することが有効です。数字を使って、生活に必要な経費の概算とその理由を説明し、パートナーの理解を促しましょう。【問題解決へ向けた対話】パー