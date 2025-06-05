大学日本一を決める全日本大学野球選手権は9日、神宮球場などで競技が始まる。九州地区北部からは久留米工大が初出場し、初戦で中京大（愛知）と対戦。創部58年目で悲願の全国大会初出場を決めたナインが健闘を誓っている。九州からは他に西南大（九州六大学）、九産大（福岡六大学）、東海大九州（九州地区南部）が出場し、上位を目指す。 昨秋リーグ初優勝を飾った久留米工大が、連覇を果たし初の全国大会への切符を手