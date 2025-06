ENHYPENが、新曲「Bad Desire (With or Without You)」のMV公開を公開した。 (関連:【映像】ENHYPEN、新曲「Bad Desire (With or Without You)」MV) 同楽曲は、本日6月5日に韓国発売、6月7日に日本発売される6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』のタイトル曲。「君をヴァンパイアにしたい」という支配的な欲望をシックなムードで描いたダンスポップジャンルの曲だ。叙情的で訴求力の高いメロディラインに、ENHYPEN