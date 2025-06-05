6·îÂè1½µ¤ÎÆ°°÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×3¤ËÊÑÆ°¤Ê¤·¡£2½µÏ¢Â³1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¡£½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷43Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý6²¯5200Ëü±ß¡£Îß·×Æ°°÷¤Ï177Ëü9400¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤Ï27²¯4300Ëü±ß¡£2°Ì¤Ï¸ø³«7½µÌÜ¤Î¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¡£½µËö3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¤Ï24Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï3²¯4600Ëü±ß¡£¸ø³«¤«¤é45Æü´Ö¤ÎÎß·×Æ°°÷¤Ï921Ëü2900¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤Ï133²¯2300Ëü±ß¡£3°Ì¤Ï¸ø³«6½µÌÜ¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥ó