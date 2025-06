ハン・ソヒ 韓国の俳優ハン・ソヒが、7月20日にZepp Diver City(TOKYO)で『2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TOKYO』を行うことが決定した。(※情報の初出時、開場・開演時間に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。)今回のファンミーティングワールドツアーは7月12日のバンコク公演を皮切りにアジア及びヨーロッパ全域で開催後10月26日のソウル公演まで行われる。