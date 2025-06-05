[6.5 W杯アジア最終予選グループC第9節](パース)※20:10開始主審:カシム・アルハトミ副審:ナセル・アンブサイディ、ハメド・アルガフリ<出場メンバー>[日本]先発GK 23 谷晃生DF 2 関根大輝DF 4 渡辺剛DF 16 町田浩樹MF 5 佐野海舟MF 7 藤田譲瑠チマMF 8 鈴木唯人MF 11 平河悠MF 15 鎌田大地(Cap)MF 20 俵積田晃太FW 9 大橋祐紀控えGK 1 鈴木彩艶GK 12 大迫敬介DF 3 高井幸大DF 22 瀬古歩夢MF 6 遠藤航MF 10 久保建英MF 13 中