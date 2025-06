■「GOD_i」のライブパフォーマンス動画が公開 【動画】Number_iのLAでの「GOD_i」パフォーマンス Head In The Clouds Festival公式アカウントにてNumber_iのパフォーマンス動画が公開された。 『Head In The Clouds』は、88risingが主催する国際的な音楽フェスティバルで、アジアの音楽・カルチャーを世界に発信する場として、毎年大きな注目を集めており、2025年はロサンゼルスで開催された。 Numbe