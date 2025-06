カフェもありグッズ販売もあり、さらにはワークショップも開催する「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、夏をさらに楽しめる新作グッズが登場!【画像】セサミストリートマーケットのアウトドアコレクションを見る“GO OUT FOR SUMMER”がテーマ!“GO OUT FOR SUMMER”をテーマにしたアウトドアコレクションでは、レジャーやフェスなどで活躍する4アイテムを展開。「セサミストリート」