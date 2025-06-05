Ä¹ÅèÌÐÍº¤Ï¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤³¤í¡¢¿·Ê¹¹­¹ð¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥«¥ë¥Ô¥¹¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦»°Åç³¤±À¤ò¡Ö°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡×¤ÇÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦»³ÀîÅ°¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥«¥ë¥Ô¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃË»°Åç³¤±À¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò»î¹ç¸å¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÄ¹Åè¡á1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯6·î20Æü¡¢¸å³Ú±àµå¾ì - ¼Ì¿¿¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¢£¥«¥ë¥Ô¥¹ÁÏ¶È¼Ô¡¦»°Åç³¤±À¤È¤ÏÀïÃæ¤«¤éÀï¸å¤Ë¤«¤±¤Æ»°Åç³¤±À¤Ï