ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤¬£´Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥£¥«¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¿ÎÈþ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï·ëº§È¿ÂÐ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Ä¹¡Á¤¤¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¡£ÊØ¤»¤ó£´Ëç¤°¤é¤¤¤ÎÄ¹Ê¸¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯È¿ÂÐÍýÍ³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÂ¼¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿£²£°£°£²Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡¦ÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê£µ£·¡Ë¤È¥Ð¥é