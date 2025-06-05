Photo: Daisuke Ishizaka 惜しげもなく全部盛り──。ソニーが手掛けるスマートフォン、Xperia（エクスペリア）シリーズ。その最新フラッグシップモデルが、今年も登場しました。モデル名は「Xperia 1 VII（エクスペリアワン マークセブン）」。ついにセブンまで来たのかぁと感慨深い気持ちにもなるし、今度はどんな最新機能が搭載されているのか、考えるだけでもワクワクしませんか？皆さん