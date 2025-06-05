ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤¬¡¢12ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»ï¡ØÈþÅªGRAND¡Ù2025Ç¯²Æ¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¡ÈÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡É¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÁý´©¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Á³ÂÎ¤Ç¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ßºòÇ¯½Õ¹æ°ÊÍè¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ëº£¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¡¢Áý´©¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¡£°áÁõ