フルッタフルッタがこの日の取引終了後、２０年３月末日時点以降休止していた株主優待制度を２５年９月末日時点の株主から再開すると発表した。 毎年３月末日及び９月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、公式ＥＣサイトで通常販売価格から株主限定の割引率を適用した優待価格で商品を購入できるようにする。なお、割引率は保有株数と継続保有期間に応じて５～１５％を予定しており、詳細は決定