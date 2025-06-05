A¤§¡ªgroupÀµÌçÎÉµ¬¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ²Åç¥ê¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖImmersive Museum OSAKA2025¡×¡Ê9·î5Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç·Ý½ÑºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ëË×ÆþÂÎ¸³·¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡£º£²ó¤Ï¡Ö°õ¾ÝÇÉ¤ÈÉâÀ¤³¨¡Á¥´¥Ã¥Û¤ÈËÌºØ¡¢¥â¥Í¤È¹­½Å¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢°õ¾ÝÇÉ¤ÈÉâÀ¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀµÌç¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤È¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬1ÊâÆ§¤ßÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê