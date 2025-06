偽ルパン役に堀内賢雄!『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』6月20日配信 ルパン三世【PV】 6月20日より各動画配信サービスにて配信開始するアニメ「LUPIN THE IIIRD 銭形と2⼈のルパン」のPVが初公開。謎に包まれた偽ルパン役を堀内賢雄が務めることが明らかになった。 同作は6月27日に公開される、シリーズ約30年ぶりの新作2Dアニメ劇場版「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死⾝の⾎族」の