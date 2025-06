人気アニメ『ルパン三世』の新作『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』(20日より配信開始)のPV&追加キャスト情報が解禁された。謎に包まれた偽ルパン役を堀内賢雄が担当し、「自身の代表作となると思います!」と喜びのコメントを寄せた。【画像】顔そっくり!偽ルパン登場の公開された場面カット今回の物語は完全新作映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』(6月27日公開)の前日譚で、銭形警部を主人公に据えた