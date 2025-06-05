[6.4 ¥ë¥ô¥¡¥óÇÕPO¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àï ¾ÅÆî2-0ÈØÅÄ ¥ì¥â¥óS]¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¤òÆ²¡¹¤ÈÀï¤¤¤­¤Ã¤¿¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÏÄ¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÀèÈ¯8¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¹âÂ´¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎMFÀÐ¶¶À¥Æä¤ò¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î¥ê¥º¥à¤ò»ý¤Ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤Î¥Ü¥ì¡¼¤äÆ±45Ê¬¤ÎºÙ¤«¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¸«¤»¾ì¤ò½½Ê¬¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»î¹çÁ°