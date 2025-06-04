「サロモン（Salomon）」が、東京駅直結の新丸の内ビルディング内に新たな直営店をオープンする。営業開始日は7月1日。 【画像をもっと見る】 同店では、スポーツスタイルカテゴリーのフットウェアを中心としたラインナップを展開。開店を記念して、6月30日にプレオープンを実施する。プレオープンでは、サロモンのメンバーシッププログラム「S/PLUS」会員から抽選で100人を招待し、人気モデル「XT-6 GTX」の復刻カラーを数