¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤­¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤¬¡¢¿·ºî±Ç²è¡ØMadden¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¥Ë¥³¥é¥¹PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î2Æü¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ë¤Æ¡¢Çò¤¤¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤ËÀÄ¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ò½Å¤Í¡¢Çò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¤Î»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¤ä¤äÄ¹¤¯¡¢¼·»°¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡