「ダッ、ダッ、ダッ……」広州市天河体育センター内の小道で、スマート四足歩行点検ロボット「小巡（シャオシュン）」が小走りし、左右に顔を振り周囲の状況をスキャンしていた。「以前は6人のチームで点検作業を実施していたが、小巡2台だけで24時間連続の点検が可能になった」と小巡の名付け親で、南方電網広東広州天河電力供給局配電部サブマネージャーの劉秦銘（リウ・タイミン）氏は誇らしげに語った。人民網が伝えた。その背