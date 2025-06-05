三重県警本部三重県亀山市の新名神高速道路で乗用車が逆走し4人が負傷した事故で、県警は5日、飲酒運転と知りながら車に同乗したとして、道交法違反（酒気帯び運転同乗）の疑いでペルー国籍の無職スエノ・レルズンディ・ホルヘ・アントニオ容疑者（34）＝同県四日市市あかつき台6丁目＝を逮捕した。飲酒が逆走事故に影響した可能性があり、県警は酒気帯び運転容疑で、運転手のペルー国籍で無職ロッシ・クルーズ・ジョン・エリ
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