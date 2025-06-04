「クラランス（CLARINS）」が、アイクリーム「トータル アイ インテンス」をリニューアルし、「トータル アイ インテンス N」（15mL 1万2760円、リフィル 15mL 1万120円）として7月4日に発売する。 【画像をもっと見る】 クラランスは、植物のパワーを熟知、長く研究を続けているアフリカ原産の植物 ハルンガナに着目。世界で注目を集める成分レチノールと比較研究を重ねた結果、オーガニックハルンガナ（ハルンガナマダガスカ