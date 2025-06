【State of Play】 6月5日6時~ 配信開始 配信番組「State of Play」にて、プレイステーション 5用「Bloodstained: The Scarlet Engagement」が発表された。 本作は、横スクロールアクションRPG「Bloodstained」シリーズの最新作。「悪魔城ドラキュラX」シリーズを手がけた五十嵐孝司氏率いるArtPlayが開発しており、映像ではムービーシーン