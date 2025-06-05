福岡県志免町は3日、3億488万円を増額する本年度一般会計補正予算案など12議案を、6日開会の町議会定例会に提案すると発表した。町内小中学校のインターネット環境を強化する業務委託料2320万円などを盛り込んだ。会期は13日まで。一般質問は9、10日。（石田禎裕）