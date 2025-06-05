［４日ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が４日に公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）では、経済活動が鈍化し、関税引き上げによるコストや価格に対する上昇圧力が強まっているとの認識が示された。「全般的に見通しは引き続きやや悲観的で不透明であり、前回報告から変わらない。今後はコストや価格の上昇ペースが加速するとの見方も多い」と指摘した。ＦＲＢは２０２４年１２月以来、政策金利を４．２５─４．
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