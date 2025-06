【State of Play】 6月5日6時~ 放送 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、配信番組「State of Play」を6月5日6時より放送する。 「State of Play」は、プレイステーション 5で発売予定の注目タイトルに関する最新情報とアップデートが発表される配信番組。 本稿では、発表された情報は随時更新予定。 【State of Play | June 4, 2025】