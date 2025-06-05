¥Þ¥·¥ó»ÅÍÍ¤¬ºÇ¿·¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢³ÑÅÄ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¾å¸þ¤¯¤«(C)Getty Imagesº£µ¨½øÈ×¤è¤ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¸ÜÌä¤Î¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³»á¤¬¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÎÉÔ¿¶¤¬¡¢·è¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLast Word On Sports¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¼º³Êµé¤Î´í¸±¹Ô°Ù!? ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¾×ÆÍ¥·