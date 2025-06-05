◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ５―３巨人（４日・ＺＯＺＯマリン）絶好調の３番打者がとうとう、セ・リーグ打率トップに浮上した。泉口友汰内野手（２６）は初回の左前打で８試合連続安打とすると、５点を追う８回無死一、二塁でも左前へ運んで４打数２安打。直近５戦中４度目のマルチで打率を３割６厘に上げ、プロ２年目で初めて打率トップに浮上した。「負けているので、何も言うことはありません」と、振り返った