青山学院大学駅伝部の原晋監督（５８）が４日、都内で「第４４回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」の発表・授賞式に登壇し、スポーツ部門で同賞を受賞した。原監督に子供はいないが、陸上競技部の学生寮で妻の美穂さんとともに、学生たちと家族同然の生活を送り、今年の箱根駅伝で２年連続８回目の優勝に導いた。原監督は「残念ながら子供は生まれなかったが、今現在、部員が５３名がいて、町田寮には４１名の子供た