◇交流戦楽天3―1DeNA（2025年6月4日楽天モバイル）今季から楽天に加入した加治屋蓮が、阪神時代の23年以来となるセーブを挙げた。2点リードの9回に藤平が登板も、2死満塁から桑原に押し出し四球を与えて1点差。この大ピンチでお呼びがかかった。33歳のベテランは「意外に冷静だった」。オースティンを追い込み、最後は144キロのフォークで空振り三振に仕留め「自信のある球を投げ込んで、いい形で三振を取れた」と振
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 長嶋氏訃報 中居氏の裏の顔浮上
- 2. 中居氏問題 被害女性から新肉声
- 3. 小山慶一郎 一般人晒し批判殺到
- 4. 茂雄さんを呼び捨て 批判に言及
- 5. 外国人の生活保護「母国帰って」
- 6. FNS最高につまらない 顔ぶれ呆れ
- 7. 「ザ・昭和」鈴木福へ不適切質問
- 8. ちさ子の「宣言」に辛辣な声続々
- 9. 理想のおっぱい 心を射止め結婚
- 10. マツコ激ヤセ? 健康面に心配の声
- 1. 介護職員を複数回刺傷か 男逮捕
- 2. 眞子さん入籍巡る前代未聞の事態
- 3. 日本郵便 運送事業許可取消へ
- 4. 反対押し切り…長嶋氏が叶えた夢
- 5. 野村元農相 JAから巨額の献金か
- 6. 雅子さまの「ドタキャン」波紋か
- 7. 突如店頭でお米山積み 報告続出
- 8. 介護職員刺傷 犯人は待ち伏せか
- 9. 朝から半額 謎のスーパーが話題
- 10. 48歳独身 母残し実家を出たワケ
- 1. 様子が不自然な父 理由に娘が涙
- 2. ローソン販売の古米 名前が物議
- 3. 夫が援助交際 理由にドン引き
- 4. 本当にごめんね…母が電話で嗚咽
- 5. 下着を被り配信 過激行動のワケ
- 6. 高級外車のあおり運転にブチギレ
- 7. 子どもできない 気味の悪い助言
- 8. 自民が「おバカタレント」擁立か
- 9. 極秘裏に10万円の現金給付検討か
- 10. 出産後「危険」と判定 感情爆発
- 11. 「地方創生2.0」に向け、首相が新たなスタートアップ支援策
- 12. 兄を弟が刺殺 母が語った全容
- 13. 警察「見ない方がいい」激烈悪臭
- 14. 降って湧いた「衆参ダブル選挙」説…石破首相が立憲民主への挑発か、乾坤一擲の“コメ解散”画策か？
- 15. 石破首相、官邸での「除染土」再生利用「今年の夏から」
- 16. 風強いのに安い Uber配達員嘆き
- 17. コース完食に5時間 人気の理由
- 18. “選択的夫婦別姓”導入法案など本格的な審議始まる
- 19. インターネット上の選挙情報をファクトチェック、読売新聞社など有志４社…６月１３日告示の東京都議選から
- 20. 不信任案を出すべきか出さざるべきか、悩める立民・野田代表…衆参同日選もちらつき与野党神経戦
- 1. 海外モデルがハーネス外し落下死
- 2. 天安門事件から36年 当時の状況
- 3. キム・ダミ×ソン・ソックが奇想天外な異色バディに！連続殺人を追う新感覚サスペンス『ナインパズル』独占配信中
- 4. マリオカート「200cc」の問題点
- 5. 今知るべき反日モンスターの正体
- 6. 1860兆円分の売れ残りに…絶望か
- 7. プーチン氏激怒 西部橋襲撃
- 8. 米大統領 プーチン氏と会談へ
- 9. 大量のキノコ 中国で大量発生
- 10. パキスタンの刑務所 216人が脱走
- 1. 死亡数最多に 日本が消滅する日
- 2. なぜ「オオタニばかり」疑問の声
- 3. キスされそうに 舞妓時代を告白
- 4. 「色恋営業」禁止 ホストは困惑
- 5. 50代過ぎても 続けるべき保険
- 6. 費用200万 オデッセイのカスタム
- 7. 本来ダメ 広末の捜査めぐり怒り
- 8. 賃金激減も 小さな仕事を楽しむ
- 9. 77歳母が号泣 非情な息子の一言
- 10. 宝くじで12億円 税金かかるのか
- 1. iPhoneの電池 寿命を縮める行動
- 2. 文春がKindle読み放題で配信開始
- 3. LINEのブロック&削除 違いは?
- 4. Switch2 注意喚起に注目が集まる
- 5. Switch2「新機能」を試してみた
- 6. パナソニック 初の耳掛け式発売
- 7. 米航空会社 1人客に高い運賃請求
- 8. Switch2 発売日に重要アプデか
- 9. 金星付近に潜む衝突小惑星
- 10. 新説「地球滅亡説」が有力か
- 11. 映画版「恐い間取り」新場面写真
- 12. 疲れがとれる? 話題のパジャマ
- 13. 起業家的な労働倫理が現代社会を疲弊させる｜Book Review
- 14. NEC、警視庁・兵庫県警察に高度なセキュリティ人材育成プログラム提供
- 15. 金星の奇妙な巨大火山「パンケーキドーム」をつくるレシピはこれだ
- 16. 常識が変わる「匠トースター」
- 17. MetaはAIを活用した広告作成の完全自動化を目指している
- 18. 地球から最初に火星へ降り立つのは…人類ではなくテスラの人型ロボ集団！
- 19. 冷凍室の使い方に注目！ 8年ぶりにフルモデルチェンジしたパナソニックの冷蔵庫「コンパクトBIGシリーズ HYタイプ」をチェック
- 20. LINE電話&ビデオ電話 使い方解説
- 1. 元白鵬退職 元大関が協会に憤り
- 2. 常識を覆す? 唐揚げレシピに驚き
- 3. 巨人「松井秀喜監督」完全消滅か
- 4. バウアー 女性との裁判に勝訴
- 5. 島袋寛子の2SHOT「可愛すぎる」
- 6. 薬物容認大会 参加なら「除外」
- 7. 長嶋さんの訃報 イチロー氏言及
- 8. 佐野海舟の「代表復帰」批判殺到
- 9. 森保ジャパン 14人が入れ替わり
- 10. 新庄監督が「グータッチ」大歓声
- 1. 長嶋氏訃報 中居氏の裏の顔浮上
- 2. 中居氏問題 被害女性から新肉声
- 3. 小山慶一郎 一般人晒し批判殺到
- 4. 茂雄さんを呼び捨て 批判に言及
- 5. 外国人の生活保護「母国帰って」
- 6. FNS最高につまらない 顔ぶれ呆れ
- 7. 「ザ・昭和」鈴木福へ不適切質問
- 8. ちさ子の「宣言」に辛辣な声続々
- 9. 吉沢亮 一目惚れした女性を告白
- 10. 理想のおっぱい 心を射止め結婚
- 1. KATEの人気BBクリームに太鼓判
- 2. 幼稚な職場いじめ「お菓子外し」
- 3. ゾッとする「ウミガメのスープ」
- 4. 肌にハリ 万能スーパーフード
- 5. ファミマ 紅茶好き必見コラボ
- 6. 専業主婦の悩みと母の言葉
- 7. ダコタ&クリス 8年愛に転機か
- 8. 「スカジャン」はなんの略？神奈川県の地名が入っています！【略語クイズ】
- 9. 3COINSで買える「カー用品」4選
- 10. 「鶴舞」はなんて読む？地形にちなんで命名された千葉県の地名です！