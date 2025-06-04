◇交流戦楽天3―1DeNA（2025年6月4日楽天モバイル）今季から楽天に加入した加治屋蓮が、阪神時代の23年以来となるセーブを挙げた。2点リードの9回に藤平が登板も、2死満塁から桑原に押し出し四球を与えて1点差。この大ピンチでお呼びがかかった。33歳のベテランは「意外に冷静だった」。オースティンを追い込み、最後は144キロのフォークで空振り三振に仕留め「自信のある球を投げ込んで、いい形で三振を取れた」と振