アップルパイ専門店｢GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE(グラニースミス アップルパイ アンド コーヒー)｣の大人気商品｢キリ クリームチーズ｣を使用した、夏季限定のコラボレーションメニューを2025年6月11日(水)より、全国のグラニースミス店舗および公式オンラインショップにて販売いたします。 グラニースミス×キリ® フランスで生まれた高品質のチーズ