¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ë´é¤òËä¤á¡Ä½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹(37)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤ÎÁõ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖBucket Hat¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤¬CEO¤òÌ³¤á2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Önewnow¡×¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ë¹»Ò¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤ò¤¦¤º¤á¤¿¤ê¼ó¸µ¤Ç·ë¤ó¤À¤êÍÍ¡¹¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Önewnow¡×¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖENTWURFEIN¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ