2025年6月6日11時より国内でAMDの最新ミドルレンジGPU「Radeon RX 9060 XT」の発売がスタートする。ビデオメモリが16GB版と8GB版が用意されており、それぞれ349ドル、299ドルだ。ライバルのGeForce RTX 5060 Ti（16GB版）とGeForce RTX 5060も含め、実力を検証していこう。比較的低価格でビデオメモリ16GBを搭載しているという価値がどこまであるのか注目したい。今回検証に使用したのはPowerColorの「Reaper AMD Radeon RX 9060 X